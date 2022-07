‘Stranger Things’: a batalha épica que domina final da temporada

ATENÇÃO: o texto a seguir contém SPOILERS sobre o final da temporada de Stranger Things.

Com os olhos brancos, revirando, e imersa em um transe assustador, Nancy (Natalia Dyer) cai nas garras do vilão Vecna e descobre que o monstro do Mundo Invertido tem planos muito maiores do que simplesmente matar brutalmente jovens atormentados. Agora, com um perigo real assolando a nem tão pacata Hawkins, a jovem e seu grupo de amigos se veem obrigados a enfrentar de cara os terrores da outra dimensão em uma batalha épica que decidirá o futuro da cidade. Com ar de produção cinematográfica potente, o volume 2 da quarta temporada de Stranger Things, que chegou à Netflix nesta sexta-feira, 1, aposta em sequências de alta octanagem para encerrar ciclos e encaminhar a série até seu tão aguardado desfecho.

Ao longo de dois episódios que somam mais de 3 horas, os irmãos Duffer, criadores da série, esclarecem alguns dos mistérios que rondam o Mundo Invertido, especialmente a ligação da origem do lugar com Vecna. Dono de um visual saído de pesadelos, o monstro desafia os poderes de Eleven (Millie Bobby Brown) em níveis que deixam os dois em pé de igualdade. Outro importante detalhe elucidado pelos novos capítulos diz respeito ao Dr. Martin Brenner (Matthew Modine), mais conhecido como Papa, e seu caráter dúbio. Pintado como vilão desde a primeira temporada, o cientista finalmente mostrou seu lado da história após ser confrontado pela “filha”.

O temor do público sobre o destino de vários personagens era justificado. Durante entrevistas, Matt e Ross Duffer já haviam alertado que ninguém estaria seguro. Aproveitando o fato de que dessa vez nem os mocinhos estão livres, os episódios finais fazem da batalha contra Vecna palco para momentos emocionantes. Vale lembrar que, além dos efeitos visuais que saltam o olhar, a produção aposta novamente na música e além de recuperar Running Up That Hill, de Kate Bush, que voltou as paradas musicais graças a um empurrãozinho da série, coloca Eddie Munson (Joseph Quinn), o roqueiro acusado de satanismo, para protagonizar uma cena eletrizante ao som de Master of Puppets, do Metallica.

Prevista para ser encerrada na quinta temporada, Strange Things prova com seus novos episódios por que a produção ainda se impõe como carro-chefe da Netflix. Ao combinar a nostalgia dos anos 1980 a uma criativa trama de ficção científica, a história — que transcorreu enquanto seus atores passavam da infância à adolescência — saiu do patamar de aventura e adentrou um terreno mais adulto e sombrio. Com a linha tênue que divide o mundo real do Mundo Invertido cada vez mais abalada, resta esperar para descobrir o que Eleven e seus amigos farão para manter a paz em Hawkins.