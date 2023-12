Ana Hickmann abraça ativismo e promove evento contra a violência doméstica

Desde que denunciou o ex-marido Alexandre Correa por agressão, a apresentadora Ana Hickmann tem usado a sua plataforma para promover a conscientização sobre a violência doméstica. Nessa sexta-feira, 8, Ana divulgou no Instagram uma caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas que acontece nesse domingo, 10, na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 9h. O evento é organizado pelo Grupo Mulheres do Brasil, e está em sua 6ª edição.

Também hoje, a apresentadora compartilhou nas redes um mural feito em homenagem a ela pelo artista Wanderson Petrova e por mulheres que lhe deixaram mensagens de apoio na arte. No desenho, Ana é retratada ao lado do filho e do cachorro Joaquim que, segundo ela, partiu para cima de Alexandre para defendê-la. “Como é importante receber esse apoio. Saber que não estou sozinha e que tenho vocês ao meu lado me dá forças para continuar e me ajuda a entender o meu propósito”, escreveu ela na legenda do vídeo embalado por Maria da Vila Matilde, canção de Elza Soares que fala sobre se libertar da violência doméstica.

Agressão e divórcio

Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, em 11 de novembro, por violência doméstica. Segundo o documento, a apresentadora teria sido pressionada contra uma parede e ameaçada com uma cabeça. A apresentadora também alega que ele tentou impedi-la de chamar a polícia e prendeu seu braço contra uma porta de correr. Correa nega as agressões e afirma que ela se machucou sozinha. Ana, por sua vez, entrou na justiça com um pedido de divórcio e o processo corre em segredo de justiça.

