A emocionante mensagem de Stefhany Brito ao irmão Kayky

A atriz Sthefany Brito publicou em seu Instagram uma emocionante mensagem ao irmão, o ator Kayky Brito, internado em estado grave após sofrer um atropelamento no Rio de Janeiro na madrugada de sábado, 2. Sthefany compartilhou um vídeo antigo de uma live, em que Kayky diz o quanto a admira e agradece pela “paciência de sempre” com ele. “Kaykyyy Kaykyyyyyy eu te amo com toda a força da minha alma. Nós escolhemos vir juntos nessa vida, nessa família porque com certeza sempre estivemos juntos em todas as outras! Eu não existo sem você! Tô aqui de joelhos implorando a Deus que continue cuidando de você! Obrigada por estar lutando, por estar sendo guerreiro!”, escreveu a atriz na legenda. Ela desabafa que seu “normal” tem sido estar aos prantos, e que Kayky detestaria vê-la assim. Confira a publicação na íntegra:

Conforme o último boletim médico divulgado pelo Hospital Copa D’Or, no domingo, 3, Kayky Brito “continua sedado e intubado, após dar entrada na unidade de saúde com politraumatismo e traumatismo cranioencefálico”. O ator foi atropelado na madrugada de sábado, na altura do posto 6, no bairro da Barra da Tijuca. Ele deixou o local onde estava reunido com amigos para ir até seu carro e, na volta, foi atingido pelo veículo de um motorista de aplicativo. Diones da Silva, condutor do veículo, disse à polícia que Brito apareceu “correndo repentinamente”, e mesmo tentando desviar, não conseguiu evitar o atropelamento. Câmeras de segurança registraram o momento da colisão.

Continua após a publicidade