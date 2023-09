Kayky Brito continua sedado e intubado, diz boletim médico

Em boletim médico, o Hospital Copa D’Or informou neste domingo 3, que Kayky Brito “continua sedado e intubado, após dar entrada na unidade de saúde com politraumatismo e traumatismo cranioencefálico, resultado do atropelamento que sofreu na madrugada de sábado 2, no Rio de Janeiro.

“Paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI”, diz o documento, assinado pelos médicos Edno Wallace e Marcelo London.

O ator foi atropelado na altura do posto 6, no bairro da Barra da Tijuca. Acompanhado por amigos, ele deixou o local para ir até seu carro e, na volta, foi atingido por um automóvel dirigido por um motorista de aplicativo, Diones da Silva, que disse à polícia que Brito apareceu “correndo repentinamente” no meio da pista, e mesmo tentando desviar, não conseguiu evitar o atropelamento.

O motorista foi submetido a um teste de embriaguez que constatou que não estava alcoolizado. Câmeras de segurança registraram o momento em que Brito foi atropelado e nas imagens, é possível ver Kayky saindo atrás de um carro estacionado, correndo no meio da pista e sendo atingido por um veículo preto.

Continua após a publicidade