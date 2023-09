Câmera registra exato momento do acidente do ator Kayky Brito

Pelo menos uma câmera registrou o exato momento do acidente com o ator Kayky Brito, 34 anos, na madrugada deste sábado (2), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O atropelamento ocorreu na Avenida Lúcio Costa, na orla da Barra da Tijuca, a cerca de cem metros de um sinal de trânsito equipado com monitoramento de imagens. Em estado grave, o ator foi levado inicialmente para o Hospital municipal Miguel Couto e transferido ao longo do dia para uma unidade da Rede D’Or, ambos na Zona Sul, onde permanece na UTI.



As imagens da câmera, que fica próxima ao quiosque onde Kayky estava com amigos naquela madrugada, mostram que ele foi atingido enquanto atravessava a pista fora da faixa de pedestre. De acordo com as primeiras informações prestadas por amigos e funcionários do quiosque, ele tinha ido pegar algo no carro, estacionado junto ao canteiro central da pista, e na volta foi atropelado. Segundo a polícia, o ator atravessou a avenida passando pelo meio dos carros na hora em que um motorista de aplicativo vinha do sentido Recreio-Barra da Tijuca, pela faixa esquerda. No momento da batida, além do motorista, estavam no veículo uma passageira e uma criança.

Com politraumas pelo corpo e traumatismo craniano, Kayky, de acordo com boletim do Copa D’Or, encontra-se sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados na UTI. Ao deixar a unidade de emergência onde o ator foi socorrido inicialmente, sua irmã, a também atriz Sthefany Brito, falou rapidamente com os jornalistas. Visivelmente emocionada, disse que o irmão era um “gigante”. E que estava confiante: “Em breve vai ser ele que vai estar aqui falando. Nossa família está esperando por ele”.



Após o atropelamento, o motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi submetido a um exame de alcoolemia, no qual não se constatou a ingestão de bebida alcoólica. A polícia ainda busca imagens de outras câmeras que tenham registrado o acidente.

Kayky, que estreou em 2003 no cinema ao lado de Xuxa Meneghel, em “Xuxa abacadabra”, tem no currículo várias novelas e peças de teatro. Em 2000, fez sua primeira aparição na TV, na novela “Chiquititas”, mas ficou mais conhecido ao interpretar Zeca, em “O beijo do vampiro”. Seu último trabalho na TV até o momento foi em “Gênesis”, na Record TV.