Após acidente de Kayky Brito, Rio planeja reduzir velocidade de vias

No sábado, 2, o ator Kayky Brito foi atropelado no Rio de Janeiro e se encontra em estado grave. Motivado pelo acidente, o prefeito Eduardo Paes anunciou, nesta segunda-feira, 4, que pretende reduzir o limite das vias da orla carioca. “O atropelamento do ator Kayky Brito mostra bem que a velocidade permitida em muitas vias da cidade é excessiva. Imaginar que nossa Orla — um lugar de contemplação, lazer e paz — tem velocidade máxima de 70km/h é um absurdo”, publicou Paes em seu Twitter. Ele afirma ter determinado que a CET-Rio (Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ) apresente ainda nesta semana um estudo sobre a mudança.

Conforme o último boletim médico divulgado pelo Hospital Copa D’Or, no domingo, 3, Kayky Brito “continua sedado e intubado, após dar entrada na unidade de saúde com politraumatismo e traumatismo cranioencefálico”. O ator foi atropelado na madrugada de sábado, na altura do posto 6, no bairro da Barra da Tijuca. Ele deixou o local onde estava reunido com amigos para ir até seu carro e, na volta, foi atingido pelo veículo de um motorista de aplicativo. Diones da Silva, condutor do veículo, disse à polícia que Brito apareceu “correndo repentinamente”, e mesmo tentando desviar, não conseguiu evitar o atropelamento. Câmeras de segurança registraram o momento da colisão.