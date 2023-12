Lula chama Mauro Vieira e Celso Amorim para discutir Venezuela e Guiana

O presidente Lula vai se reunir no início da noite desta quarta-feira com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ex-chanceler Celso Amorim, chefe da sua assessoria especial, em meio à reunião do Mercosul no Rio de Janeiro.

Os três deverão discutir a situação cada vez mais preocupante na fronteira com Venezuela e Guiana, depois de o presidente Nicolás Maduro divulgar nesta terça um novo mapa do país com o território de Essequibo anexado, região rica em petróleo que está em disputa entre os dois países.

Nesta quarta, o presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, disse que pretende acionar o Conselho de Segurança das Nações Unidas contra a Venezuela.

No domingo, Lula disse avaliar que o atrito entre ambos os países não deverá escalar para um conflito militar e rechaçou a possibilidade de uma guerra. “A América do Sul não está precisando de confusão. Não se pode ficar pensando em briga. Espero que o bom senso prevaleça. Do lado da Venezuela e do lado da Guiana”, afirmou o líder brasileiro.

Nesta semana, o Exército brasileiro iniciou uma operação de reforço da presença militar no estado de Roraima, na região de contato terrestre com os dois países.

Continua após a publicidade