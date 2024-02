Após operação, senador petista aciona PGR por cassação do registro do PL

O senador do PT, Humberto Costa, pediu ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a abertura de uma investigação contra o PL. O petista quer a cassação do Partido Liberal após o relatório da Polícia Federal apontar o uso da estrutura partidária para elaboração de uma minuta golpista e para a disseminação de informações falsas contra o sistema eleitoral.

“Estou enviando representação ao PGR para que abra investigação sobre a participação do PL em tentativa de golpe e abolição violenta do Estado democrático de Direito”, escreveu Costa nas redes sociais.

O inquérito, usado como base para a operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira, mostra que investigados se reuniam em imóveis alugados pelo PL. A casa, utilizada como Comitê de Campanha em 2022, foi a sede do “núcleo jurídico”, apontado pela PF como um grupo destacado para dar sustentação jurídica à trama golpista.

Além de Mauro Cid, que integrava quatro dos seis núcleos demonstrados pela PF, o grupo de juristas também era composto por Filipe Martins, ex-assessor da Presidência preso na operação desta quinta, o advogado Amauri Saad, apontado pela CPMI do 8 de janeiro como autor intelectual da “minuta do golpe”, e pelo padre José Eduardo de Oliveira e Silva.

Continua após a publicidade

O pároco teria pedido, por cinco vezes, viagens de carros de aplicativos até a casa usada como QG do golpe. Segundo a PF, Oliveira e Silva e Martins participaram de reunião em que foi apresentada a tal minuta golpista.

No ofício encaminhado Paulo Gonet, Humberto Costa diz que o cacique do PL, Valdemar Costa Neto, foi o “principal fiador” de questionamentos à lisura do processo eleitoral. O petista questiona se foram usados recursos do fundo partidário para financiar “atividades delituosas”.

“Ao final, se comprovados os ilícitos e atos criminosos eventualmente praticados pelo Partido Liberal, consubstanciando-se em financiamento de atividades ilegais e criminosas com o objetivo de promover a invalidação da eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a prática criminosa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, seja proposta, perante o Tribunal Superior Eleitoral, a competente Ação de Cassação de Registro Eleitoral do Partido Liberal”, escreveu o senador.