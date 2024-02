Como a organização golpista se organizou, segundo a PF

A investigação da Polícia Federal que baseou a operação deflagrada nesta quinta-feira mostra como os grupos se organizaram para tentar um golpe de Estado. Eram seis núcleos que foram detalhados pela PF, com seus integrantes e atribuições.

O “Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral” tinha o objetivo de criar um ambiente propício ao golpe de Estado, conforme a investigação. Tratava-se de divulgação de notícias falsas para criar suspeição sobre a lisura das eleições.

Integrantes: Mauro Cesar Barbosa Cid, Anderson Torres, Angelo Martins Denicoli, Fernando Cerimedo, Eder Lindsay Magalhães Balbino, Hélio Ferreira Lima, Guilherme Marques Almeida, Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros E Tércio Arnaud Tomaz.

O segundo grupo pretendia constranger militares em posição de comando que estavam resistentes a aderir a trama golpista, o “Núcleo Responsável por Incitar Militares à Aderirem ao Golpe de Estado” transmitia suas mensagens por vários canais, inclusive por “influenciadores perante a ‘audiência’ militar”.

Integrantes: Walter Souza Braga Netto, Paulo Renato De Oliveira Figueiredo Filho, Ailton Gonçalves Moraes Barros, Bernardo Romão Correa Neto E Mauro Cesar Barbosa Cid.

Os interesses golpistas contaram com assessores jurídicos, que elaboraram minutas e decretos com “fundamentação jurídica e doutrinária. O “Núcleo Jurídico” era formado por: Filipe Garcia Martins Pereira, Anderson Gustavo Torres, Amauri Feres Saad, Jose Eduardo de Oliveira E Silva e Mauro Cesar Barbosa Cid.

Já o “Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas” era responsável por manter as manifestações em frente aos quartéis, incluindo mobilização logística e “financiamento de militares das forças especiais em Brasília”.

Integrantes: Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros, Bernardo Romão Correa Neto, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins De Oliveira, Alex de Araújo Rodrigues e Cleverson Ney Magalhães.

O “Núcleo de Inteligência Paralela”, que contava com o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, Marcelo Costa Câmara e Mauro Cid, tinha como objetivo abastecer Jair Bolsonaro de informações que pudessem auxiliar na consumação do golpe. O inquérito cita que o grupo em questão monitorou o itinerário e deslocamento do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e outras autoridades.

Por fim, o “Núcleo de Oficiais de Alta Patente com Influência e Apoio a Outros Núcleos” era uma espécie de retaguarda ao grupo, dando credibilidade às ações por meio da influência e do endosso de militares em posição de prestígio nas Forças Armadas.

Walter Souza Braga Netto, Almir Garnier Santos, Mario Fernandes, Estevam Theophilo Gaspar De Oliveira, Laércio Vergílio e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, participavam desse núcleo.