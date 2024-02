General Heleno integrava “núcleo de inteligência paralela”, aponta PF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A representação da Polícia Federal que embasou a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a operação deflagrada nesta quinta-feira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados apontou que o general Augusto Heleno integrava um dos “núcleos de atuação do grupo criminoso” que tinha como objetivo planejar e executar um golpe de Estado: o de “Inteligência Paralela“.

Heleno foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ao qual a Abin era subordinada, durante os quatro anos do governo Bolsonaro. O militar de 76 anos foi um dos alvos da operação da PF.

Segundo as investigações, o núcleo atuava na “coleta de dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões do então Presidente da República, Jair Bolsonaro, na consumação do Golpe de Estado”.

A atuação também incluiria o “monitoramento do itinerário, deslocamento e localização do ministro Alexandre de Moraes e de possíveis outras autoridades da República com objetivo de captura e detenção quando da assinatura do decreto de Golpe de Estado”.

Além de Heleno, os outros integrantes do núcleo seriam o coronel Marcelo Costa Câmara, ex-assessor da Presidência, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fechou um acordo de colaboração com a PF. Os três são do Exército.

Ao se manifestar a favor da necessidade de medidas cautelares propostas na representação da Polícia Federal contra os investigados, a PGR apontou que os membros do núcleo teriam monitorado o itinerário, o deslocamento e a localização de Moraes, então chefe do Poder Judiciário Eleitoral, e de possíveis outras autoridades da República, “com o objetivo de captura e detenção, nas primeiras horas que se seguissem à assinatura do decreto de golpe de Estado”.