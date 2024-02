Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto foi preso em flagrante pela Polícia Federal, nesta quinta. Os agentes cumpriam mandados de busca contra o cacique do PL quando encontraram uma arma de fogo ilegal na casa do político.

A arma estaria em nome de terceiros, o que motivou a prisão. Valdemar já está na unidade da PF.