O que o ranking de carros mais vendidos de 2023 diz sobre o mercado

Começo de ano é o momento de fazer um balanço do que passou e entender quais são as perspectivas para o futuro. E 2023 foi um ano bastante interessante para o mercado automobilístico. Olhando alguns dados consolidados de vendas divulgado pela consultoria especializada Jato Dynamics, tanto de modelos quanto de segmentos, é possível tirar algumas conclusões importantes.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Fiat Strada é o carro mais vendido do Brasil. Tanto por ser um veículo versátil e robusto, feito para o trabalho pesado, quanto pelo preço competitivo e variedade de versões, a picape pequena conquistou o público e vem mantendo um sucesso constante. Não é, no entanto, a única picape bem colocada na lista. A Toro, também da Fiat, a Hilux e a Saveiro estão no top 20, mostrando que o brasileiro é um entusiasta de picapes, seja para o trabalho ou para o lazer.

Hatches ainda fazem sucesso

Os hatches, apesar da insistência da indústria em descontinuar muitos modelos, continuam vendendo muito bem. Não à toa, Polo, Onix e HB20 são os mais populares após a Strada. E isso é surpreendente, já que já muito menos opção à disposição dos consumidores do que a um par de anos atrás. A maioria das montadoras tem um único hatchback em seu portfólio. O preço médio inferior aos dos SUVs ajuda a fomentar o setor, que continua forte.

Consolidação dos SUVs

Os SUVs, no entanto, vieram para ficar. Representam o segmento com mais emplacamentos de 2023 – foram 777 mil no ano passado. Há, é claro, uma enorme variedade. T-Cross, Tracker e Creta são os campeões de vendas, todos eles no top 10. Outros modelos, que já foram muito populares, como o Renegade e o Compass, ainda vendem bem, mas perderam posições. Novos modelos chegaram ao mercado, como o novo Territory, da Ford, e os híbridos chineses GWM Haval H6 e BYD Song Plus. Essa fatia do mercado deve ficar ainda mais disputada em 2024.

Elétricos atraem atenção, mas vendem pouco

Os carros elétricos atraíram muita atenção do público, principalmente pela estratégia agressiva das montadoras chinesas. Mas eles ainda representam uma fatia pequena da frota do país. O modelo mais vendido foi o Dolphin, da BYD, que aparece na 51ª posição. Ainda é pouco, mas a situação deve mudar neste ano. Outras marcas, como Jaecoo e Omoda, já anunciaram a chegada em 2024, o que deve bagunçar ainda mais o setor.

Portfólio crescente de picapes grandes

O ano de 2023 também foi marcado pela expansão do portfólio de picapes grandes disponíveis no mercado brasileiro. Antes, o segmento era praticamente dominado pela Ram. Agora, há a F-150, da Ford, e a Silverado, da Chevrolet, que fizeram sua estreia por aqui. Embora o número de emplacamentos não seja tão grande (foram 6.924), estamos falando de veículos caros, com valores na faixa dos R$ 500 mil. Para efeito de comparação, o número representa uma fatia não tão distante dos esportivos (7.850 emplacamentos em 2023, com predomínio de modelos da Porsche). É, portanto, um nicho bastante interessante para as montadoras.

Outro dado interessante, ainda preliminar, é o preço médio dos veículos. Também de acordo com a Jato, em 2023 o valor foi de R$ 140.150,62. Em 2017, por exemplo, era metade: R$ 70.877,50. O alto preço médio tem feito com que alguns consumidores desistam de trocar de carro ou busquem o mercado de usados e seminovos. Quem pode arcar com a diferença tem dado preferência para os SUVs, vistos como mais equipados e modernos.

Confira a lista completa dos 20 veículos mais vendidos no país em 2023:

1 – Fiat Strada (120.603)

2 – Volkswagen Polo (111.247)

3 – Chevrolet Onix (102.049)

4 – Hyundai HB20 (88.909)

5 – Chevrolet Onix SD (74.898)

6 – Fiat Mobi (73.433)

7 – Volkswagen T-Cross (72.448)

8 – Fiat Argo (66.720)

9 – Chevrolet Tracker (66.651)

10 – Hyundai Creta (65.826)

11 – Renault Kwid (63.001)

12 – Jeep Compass (59.118)

13 – Volkwagen Nivus (52.106)

14 – Fiat Toro (51.314)

15 – Nissan Kicks (50.781)

16 – Fiat Cronos (50.760)

17 – Honda HR-V (48.061)

18 – Jeep Renegade (47.400)

19 – Toyota Hilux (46.921)

20 – Volkswagen Saveiro (46.921)

E a divisão dos cinco segmentos mais vendidos, também organizados por emplacamentos:

SUVs – 777.993

Hatch Pequeno – 601.048

Sedã Pequeno – 231.018

Pick-Up Média – 228.690

Pick-Up Pequena – 168.557