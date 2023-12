Por que o Jeep Renegade será descontinuado nos Estados Unidos e no Canadá

Modelo mais acessível no portfólio da Jeep, o Renegade será descontinuado nos Estados Unidos e no Canadá a partir do ano que vem. A informação foi confirmada por porta-vozes da montadora ao site Automotive News. Dessa forma, o Compass, também vendido por lá, se tornará a versão de entrada da marca, conhecida pelos veículos com capacidade off-road.

O Renegade foi apresentado oficialmente em 2015 e foi criado a partir da plataforma do Fiat 500X – afinal, a Jeep é uma das marcas da gigante Stellantis. Por aqui, marcou também o retorno da Jeep ao Brasil com a construção da fábrica em Goiana (PE). Com seu design com personalidade, tornou-se um sucesso instantâneo e foi o SUV mais vendido de 2021 (e o terceiro em todas as categorias). No ano passado, a montadora comemorou 500 mil unidades do modelo fabricadas no polo automotivo de Pernambuco.

Mas no mercado norte-americano o Renegade vem perdendo força. Após registrar mais de 106 mil unidades comercializadas em 2016, começou a vender cada vez menos a partir de 2019. No ano passado, foram apenas 27.459 unidades vendidas. No terceiro trimestre deste ano, caiu ainda mais: foram só 6.412 Renegades vendidos no período.

As baixas vendas estão ligadas ao preconceito dos americanos com o modelo. Embora a versão Trailhawk seja conhecida pelo potencial de encarar terrenos complicados por conta da tração nas quatro rodas, o Renegade não é visto pelo consumidor local como um “Jeep verdadeiro”. Por lá, ele é visto como um Fiat, por conta da plataforma utilizada em seu desenvolvimento.

Há também uma clara preferência dos norte-americanos por SUVs maiores e por picapes grandes, uma tendência que vem ganhando força também por aqui. Agora, o portfólio da Jeep no país será dedicado quase exclusivamente a modelos grandalhões, como o Grand Cherokee, o Wagoneer e o Wrangler.

Outro modelo da montadora também deixou o mercado americano em 2023. Em fevereiro, a Jeep dos Estados Unidos descontinuou o Cherokee.

O Renegade continuará sendo vendido em outros mercados, como Ásia, Europa, México e América do Sul. Por aqui, embora tenha perdido posições entre os carros mais vendidos do mercado brasileiro, continua registrando bom desempenho. Em novembro, por exemplo, foi o 19º mais vendido, com 4.236 emplacamentos, de acordo com levantamento feito pela consultoria Jato Dynamics.