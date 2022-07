Show de Harry Styles é cancelado após tiroteio em shopping da Dinamarca

O cantor Harry Styles cancelou o show que faria no domingo, 3, em Copenhague, na Dinamarca, após um ataque a tiros em um shopping deixar três mortos e diversos feridos na cidade. A decisão foi tomada pela polícia, já que o lugar onde o show seria realizado, o Royal Arena, fica a apenas 1 quilômetro do shopping.

No Twitter, o músico se solidarizou com as vítimas e lamentou o cancelamento do show. “Estou com o coração partido junto ao povo de Copenhague. Eu adoro esta cidade. As pessoas são tão calorosas e cheias de amor. Estou devastado pelas vítimas, suas famílias e todos os feridos. Sinto por não podermos ficar juntos. Por favor, cuidem uns dos outros”, escreveu. Uma nova data para o show na Dinamarca não foi agendada. O músico segue para Paris, na França, onde se apresentará nesta terça-feira, 5.

A polícia da Dinamarca afirmou nesta segunda-feira, 4, que o tiroteio que ocorreu na véspera em um shopping de Copenhague não tem relação com terrorismo. A investigação não encontrou também nenhum indício de que o ataque tenha motivações racistas. O incidente em Copenhague ocorreu dias após um ataque a um bar LGBTQIA+ em Oslo, na Noruega, no qual duas pessoas foram mortas e outras 21 ficaram feridas e que o serviço secreto da Noruega identificou como um ataque terrorista islâmico.

Os mortos no shopping Field incluem um menino de 17 anos, uma menina de 17 anos e um russo de 47 anos que morava na Dinamarca. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas no ataque: dois dinamarqueses de 19 e 40 anos e dois suecos, de 50 e 16 anos. A clínica universitária de Copenhague, Rigshospitalet, disse nesta segunda-feira que três dos feridos estão fora de perigo, mas permanecem em estado crítico.

I’m heartbroken along with the people of Copenhagen. I adore this city. The people are so warm and full of love.

I’m devastated for the victims, their families, and everyone hurting.

I’m sorry we couldn’t be together. Please look after each other. H

— Harry Styles. (@Harry_Styles) July 3, 2022