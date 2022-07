Com crise de ansiedade, Axl Rose prejudica mais um show do Guns N’ Roses

A maré de má sorte na turnê europeia do Guns N’ Roses parece estar longe do fim. Dias após a voz de Axl Rose falhar em um show na Noruega, o cantor sofreu uma crise de ansiedade no último final de semana após uma apresentação no Tottenham Hotspur Stadium. Segundo uma reportagem do jornal britânico The Telegraph, a abertura dos portões atrasou duas horas na sexta-feira, 1º, impossibilitando o show de abertura de Michael Monroe. Já a apresentação do Guns N’ Roses atrasou mais de uma hora e a banda precisou cortar sete músicas do repertório.

Segundo o jornal, o motivo do atraso foi uma crise de ansiedade que o vocalista Axl Rose teria sofrido, somente amenizada após os organizadores permitirem que o cantor pudesse dormir no estádio após o show. Além disso, a plateia reclamou ainda do volume do som, que estava muito baixo. Na plateia, muitos fãs gritavam para aumentar o volume. Clássicos do grupo como You Could Be Mine, Coma e um solo de guitarra de Slash tiveram que ser cortados. A boa surpresa foi a participação da cantora americana Carrie Underwood nas músicas Sweet Child o’ Mine e Paradise City.

Em setembro, o Guns N’ Roses voltará ao Brasil onde fará dez show. Além de Rio de Janeiro (onde eles se apresentarão no Rock in Rio) e em São Paulo, também estão na agenda shows em Manaus, Recife, Goiânia, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre.