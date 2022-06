Anitta faz suspense sobre seu voto – mas acena à terceira via

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Faltando menos de 100 dias para as eleições, a cantora Anitta foi provocada por um fã no Twitter sobre quem terá seu voto para presidente – e disse que ainda não sabe. A artista, no entanto, confirmou (para surpresa de zero pessoas) em quem não votará em hipótese alguma: Jair Bolsonaro. Nos últimos meses, Anitta tem se mostrado cada vez mais antenada com política e vem disparando opiniões em suas redes sociais, e eventualmente entrando em embates com o presidente, que ela chama de Voldemort, em referência ao vilão de Harry Potter.

Na noite desta terça-feira, 28, Anitta disse que o pai dela sempre votou em Lula e que ele tinha deixado de ser fã de Nelson Piquet após ele ter se aliado a Bolsonaro. Então, um seguidor pediu para ela assumir se votaria em Lula. A cantora respondeu que ainda não tinha decidido e que iria esperar o dia-limite das candidaturas para estudar os nomes e tomar a decisão. De certa forma, fez um aceno indireto à combalida terceira via: “Minha real vontade é que o Brasil encontre um meio-termo onde o resultado não vá partir o país no meio e fazer as pessoas não se tolerarem mais”, escreveu.

A artista continuou: “Meu desejo é um país tolerante, unido e em paz para cuidar do que realmente importa ao invés de ficar perdendo tempo com discussão com não leva a nenhum lugar. Óbvio que Voldemort é o oposto disso tudo então essa possibilidade para mim não existe.”

A cantora não descartou o voto em Lula se ele for a única opção para derrotar Bolsonaro. “Se realmente, conforme o dia D for chegando, o cenário for este de já haver um eleito no primeiro turno, no caso, Lula ou Voldemort, não existe dúvidas de que meu voto será no Lula porque eu ainda não estou maluca. Mas se você é a favor da democracia e da liberdade é seu dever respeitar meu direito de querer estudar outros candidatos e esperar para decidir votar de acordo com o que eu acredito”.

Nas últimas semanas, Anitta se viu envolvida em outra polêmica, dessa vez com os cantores sertanejos. Após a dupla Zé Neto e Cristiano criticar a cantora por ela ter feito uma tatuagem íntima. A declaração também foi seguida de críticas aos músicos que usam a lei Rouanet. Após o episódio, contudo, vieram à luz cachês milionários ganhos especialmente por cantores sertanejos por prefeituras de pequenas cidades, sem a devida prestação de contas que a Lei Rouanet exige. Não por acaso, a hashtag #CPIdosSertanejos viralizou, com as pessoas exigindo a fiscalização desses pagamentos.

Em outro embate, desta vez com o presidente, ocorreu após um show dela no festival de Coachella, nos Estados Unidos. Na ocasião, ela usou um figurino com as cores verde e amarela e fez um post dizendo que as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros. No Twitter, o presidente escreveu em um tom que a cantora considerou de deboche, dizendo: “Concordo com Anita”, ao lado de várias bandeiras do Brasil. Na sequência, ela bloqueou Bolsonaro e explicou: “Meti logo um block para esses adms (administradores) dele não ficarem usando minhas redes sociais pra ganhar buzz (repercussão) na internet”.