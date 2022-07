Ataque a tiros deixa mortos e feridos em shopping na Dinamarca

Um ataque a tiros deixou mortos e feridos em um shopping em Copenhague, capital da Dinamarca, neste domingo, 3. Segundo a polícia dinamarquesa, várias pessoas foram atingidas, mas não há um número confirmado de mortos ou feridos até o momento.

“Há vários feridos, e o que sabemos agora é que há vários mortos”, disse o inspetor-chefe da polícia Soren Thomassen. “Terrorismo não pode ser descartado”, acrescentou.

Um homem de 22 anos foi preso no local. A polícia afirmou que está presente para proteger o Shopping Fields e pediu que as pessoas que ainda estiverem no estabelecimento esperem no local até a chegada dos agentes.

A prefeita de Copenhague, Sophie Andersen, disse em uma rede social que são “terríveis” os relatos do tiroteio. “Ainda não sabemos ao certo quantos ficaram feridos ou foram mortos, mas é muito grave”, escreveu.

Forfærdelige meldinger om skyderi i Fields. Vi ved endnu ikke med sikkerhed, hvor mange der er sårede eller døde, men det er meget alvorligt. Kriseberedskabet i @Koebenhavner er indkaldt. Vi er klar til at hjælpe, hvis @KobenhavnPoliti efterspørger det. Vi er i tæt kontakt #dkpol — Sophie H. Andersen (@SophieHAndersen) July 3, 2022