Como foi o show de Adele em Londres em que ela disse “Fora Bolsonaro”

O show que a cantora Adele fez nesta sexta-feira, 1, no Hyde Park, em Londres, não precisaria de nada além da cantora e sua potente voz para chamar a atenção. Afinal, esta foi a primeira vez que ela cantou em sua cidade natal desde que teve problemas com as cordas vocais, em 2017, e precisou cancelar dois dos quatro shows que faria no estádio de Wembley.

O local e o horário escolhido para da nova apresentação não poderia ter sido mais simbólico, o Hyde Park, um dos mais importantes parques da cidade, e em pleno pôr do sol, quando os londrinos se reúnem para conversar e relaxar. Com um repertório só de hits, o show ganhou contornos emblemáticos após a artista dizer em inglês “Fora Bolsonaro”, a pedido de um fã brasileiro.

Adele interagiu bastante com a plateia. Ela respondeu perguntas dos fãs e a todo o momento conversava com o público. No repertório, ela cantou canções que não interpretava ao vivo desde 2017, como I’ll Be Waiting, Rumour Has It e All I Ask, além de sucessos do novo álbum, 30.

Foi um belo retorno da cantora aos palcos de sua cidade natal. Nas redes sociais, a apresentação viralizou com diversos vídeos e fotos do show. Veja como foi:

something so magical about seeing adele perform easy on me as the sun is setting behind her #AdeleBST pic.twitter.com/v7cLEL7FPJ — declan (@idkdeclan) July 1, 2022

Confira o repertório:

Hello I Drink Wine I’ll Be Waiting Rumour Has It Water Under the Bridge One and Only Skyfall Send My Love (To Your New Lover) Easy on Me All I Ask Make You Feel My Love Someone Like You Oh My God Set Fire to the Rain Hold On Rolling in the Deep

Bis: When We Were Young Love Is a Game