Sandy canta música em português com Coldplay no Morumbi

Depois de Seu Jorge, agora foi a vez de Sandy fazer uma participação especial no show do Coldplay, no Morumbi. A cantora se apresentou na noite desta terça-feira, 14, e cantou em português a música Quando Você Passa. Em seguida, ela emendou a música Magic, um dos grandes sucessos do grupo britânico. “Que emoção é estar aqui esta noite. Obrigada pela recepção, pelo carinho”, ele disse.

Na última sexta-feira, 10, o Coldplay abriu uma sequência de onze shows no país, contando com a participação de Seu Jorge, que também tocou em português a música Amiga da Minha Mulher. Ao final dos 11 shows, o grupo terá se apresentado aproximadamente para 650.000 brasileiros. O grupo já tinha feito no ano passado um show no Rock in Rio e cancelou os shows que fariam ano passado no Brasil após o vocalista Chris Martin sofrer uma infecção pulmonar.

O atual turnê do Coldplay, Music of the Spheres, o grupo tem convidado músicos de cada país para participar do show. Na Argentina, a cantora pop Tini Stoessel, uma das mais conhecidas do país, também já participou das apresentações da banda no estádio do River Plate, em Buens Aires.

