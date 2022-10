Após adiamento, Coldplay anuncia novas datas e locais dos shows no Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 10 out 2022, 13h44 - Publicado em 10 out 2022, 13h41

Após adiar os oito shows que faria no Brasil a partir desta semana, a banda Coldplay anunciou nesta segunda-feira as novas datas para 2023 e a mudança do local. Em São Paulo, os shows serão transferidos do Allianz Parque para o Estádio do Morumbi devido à disponibilidade do local, e agora acontecerão nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março de 2023. Todos os ingressos para São Paulo continuam válidos, sem necessidade de trocá-los. As informações sobre a localização de novos assentos serão enviadas diretamente por e-mail aos portadores de ingressos.

Os shows no Rio de Janeiro permanecerão no Estádio Nilton Santos, Engenhão, nas novas datas de 25 e 26 de março de 2023. Os ingressos adquiridos anteriormente serão válidos para as novas datas, não sendo necessária nenhuma ação dos portadores de ingressos.

Em comunicado oficial, a banda disse que o vocalista Chris Martin estava com uma infecção pulmonar séria e que por ordens médicas rigorosas deveria descansar pelas próximas três semanas. A turnê será retomada em 25 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina, onde o grupo tem dez apresentações agendadas.

Caso não seja possível comparecer nas novas datas, o fã poderá solicitar o cancelamento da compra e o reembolso do ingresso, inclusive a taxa de serviço. Nas compras feitas pelo site, elas poderão ser reembolsadas no link https://cancelamento.eventim.com.br. Nas compras efetuadas diretamente nas bilheterias ou ponto de vendas, o fã deverá ir diretamente ao local para solicitar o reembolso.