Conheça Tini Stoessel, a Anitta hermana

Quando a seleção argentina foi derrotada pela Arábia Saudita na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, parte da culpa pela zebra histórica não foi creditada somente ao técnico ou aos jogadores. Em lamentável postura machista dos torcedores hermanos e também da comissão técnica, o mundo caiu em cima da cantora e atriz argentina Martina Stoessel, de 25 anos, namorada do meio-campista (e galã do time) Rodrigo de Paul. A presença da artista no Catar estaria atrapalhando a concentração de um dos principais craques do time. Um preconceito que Shakira e Gisele Bündchen também já enfrentaram com seus ex-­maridos atletas. Tini, como ela é conhecida, é maior que a celeuma: com 19,2 milhões de seguidores no Instagram e 3,9 bilhões de execuções de vídeos no YouTube, é uma das maiores estrelas da Argentina na atualidade. Em outubro, quando o Coldplay fez uma série de dez shows em Buenos Aires, foi convidada para dividir o palco com a banda.

Simplesmente Tini

Filha de um produtor de TV, Tini ganhou fama em 2012 ao estrelar Violetta, série infantil da Disney Channel na América Latina. Com o fim da produção, seguiu o caminho trilhado por estrelas como Miley Cyrus e Demi Lovato, que migraram para a música pop. No caso de Tini, o ritmo é o reggaeton, favorito dos latinos, mas com letras que falam sobre os mesmos temas das colegas americanas: baladas, namoros e bebedeiras. Não por acaso, ela já é apontada no Brasil como uma “Anitta hermana”. Em agosto, aliás, lançou com a brasileira o hit La Loto, que já acumulou 62 milhões de visualizações no YouTube. A parceria deu resultado e Tini já começa a ganhar fama por aqui, especialmente entre o público LGBTQIA+. Em outubro, fez um show em São Paulo para 7 000 pessoas. Brigar com esse talento é uma tremenda bola fora dos fanáticos por futebol.

Publicado em VEJA de 14 de dezembro de 2022, edição nº 2819

