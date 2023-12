Paul McCartney faz show emotivo em SP e chama paulistanos de “manos”

Aos 81 anos, o ex-beatle Paul McCartney continua surpreendendo. Nesta quinta-feira, 7, em São Paulo, ele deu mais uma prova de sua invejável disposição em mais um show memorável, que só não teve três horas de duração porque começou propositalmente com 30 minutos de atraso, às 20h30, e terminou às 22h50. A justificativa, segundo os organizadores, foi para dar tempo para as 48.000 pessoas entrarem com calma após trânsito intenso ao redor do estádio. Devido ao atraso, Paul cortou do repertório as canções Fuh You, You Never Giver Me Your Money e She Came In Through the Bathroom Window, que tocou nas outras apresentações no Brasil.

A falta das canções, no entanto, não prejudicou em nada a apresentação e Paul compensou com simpatia e um invejável repertório de sucessos, como Can’t Buy Me Love, Love Me Do, Blackbird, Lady Madonna, Let It Be, Get Back, Live and Let Die e Hey Jude. Paul se esforçou ainda para falar em português, inclusive com gírias paulistanos. “Boa noite, mano”, disse ele logo no início do show, emendando depois com um “fala galera”. A mesma estratégia também foi usada na apresentação em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 3 de dezembro, onde ele falou “uai” e disse que se esforçaria para falar um “cadiquinho” de português. O giro brasileiro contou ainda com uma apresentação surpresa e intimista no Clube do Choro, em Brasília, em 29 de novembro. Já o show de encerramento da turnê, em 16 de dezembro, no Maracanã, será transmitido ao vivo pelo Disney+.

Um dos momentos mais emocionantes da apresentação em São Paulo, nesta quinta-feira, foi quando Paul tocou Here Today, canção onde ele homenageia John Lennon. Nesta sexta-feira, 8, completa 43 anos que o músico foi assassinado em frente a sua casa, em Nova York. John também foi homenageado na canção I’ve Got a Feeling, em que Paul faz um dueto póstumo com um vídeo restaurado de John Lennon, feito para o documentário Get Back, dirigido por Peter Jackson. O amigo George Harrison, morto em 2001, também é lembrado na canção Something. “Essa é para o meu mano George”, disse Paul em português. Outra data marcante, também lembrada por Paul, foi os 50 anos do lançamento do álbum Band on The Run, que chegou às lojas em 5 de dezembro de 1973. Nesta turnê, Paul também não cantou a canção inédita dos Beatles, Now And Then, lançada em novembro, que usou inteligência artificial para recuperar a voz de John Lennon.

Paul ainda se apresenta em São Paulo neste sábado e domingo, 9 e 10 de dezembro, em Curitiba, no estádio Couto Pereira, em 13 de dezembro, e no Rio de Janeiro, no Maracanã, em 16 de dezembro. Todos os ingressos estão esgotados.

Confira o repertório do show:

Can’t Buy Me Love Juniors Farm Letting Go She’s A Woman Got To Get You Into My Life Come On To Me Let Me Roll It Getting Better Let ‘Em In My Valentine Nineteen Hundred and Eighty-Five Maybe I’m Amazed I’ve Just Seen A Face In Spite Of All The Danger Love Me Do Dance Tonight Blackbird Here Today New Lady Madonna Jet Being for the Benefit of Mr. Kite! Something Ob-La-Di, Ob-La-Da Band on the Run Get Back Let It Be Live and Let Die Hey Jude

BIS I’ve Got A Feeling Birthday Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) Helter Skelter Golden Slumbers Carry That Weight The End

