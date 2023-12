Show de Paul McCartney no Rio será transmitido ao vivo; veja como assistir

Os fãs de Paul McCartney que não conseguiram um ingresso para as apresentações do ex-Beatle no Brasil poderão assistir à última apresentação da turnê Get Back no país no conforto do sofá de casa: isso porque, a Disney anunciou nessa terça-feira, 5, que fará a transmissão ao vivo do show que McCartney fará no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no sábado, 16, celebrando a passagem do cantor pelo país.

A apresentação de McCartney terá início ás 21h15, e estará disponível para assinantes do Disney+ e do Star+, as duas plataformas de streaming da empresa do Mickey. Segundo comunicado à imprensa, a transmissão envolverá mais de 150 profissionais e diversas câmeras, proporcionando uma “experiencia imersiva única” no espetáculo. “Estamos muito felizes em estrear a transmissão ao vivo de shows com essa apresentação icônica de Paul McCartney, reforçando nosso compromisso em oferecer experiências únicas e exclusivas para o público brasileiro ter acesso de qualquer lugar”, disse em nota Renato D’Angelo, gerente geral da Disney Brasil.

A perna brasileira da turnê começou no dia 30 de novembro, no Mané Garrincha, em Brasília, onde o cantor também fez um show intimista no Clube do Choro para 500 pessoas. Na estrada desde então, McCartney já passou pela MRV Arena, em Belo Horizonte, e se apresenta três vezes em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 7, 9 e 10 de dezembro. Em seguida, o músico parte para Curitiba com uma apresentação no Estádio Couto Pereira, no dia 13, e encerra a passagem pelo país no dia 16 no Maracanã, em um show único transmitido ao vivo no streaming.

