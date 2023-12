A razão que levou Paul McCartney a fazer show intimista em Brasília

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Na última quarta-feira, 29, um dia antes de se apresentar no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o ex-beatle Paul McCartney fez um show intimista no Clube do Choro, em Brasília, para 500 pessoas. O raro gesto de Paul McCartney, no entanto, teve um motivo nobre. Segundo uma reportagem do jornal Correio Braziliense, McCartney aceitou fazer a apresentação porque o local é ligado à Escola de Choro Raphael Rabello.

Cerca de 30 ingressos foram disponibilizados para os alunos da instituição e outros 10 para os profissionais do local. O restante foi vendido em tempo recorde por cerca de 200 reais. Entre as pessoas que assistiram à apresentação, estavam Samuel Rosa, do Skank, e João Barone, do Paralamas do Sucesso. Os celulares do público foram lacrados e apenas vídeos oficiais feitos pela equipe de McCartney foram divulgados.

Segundo Henrique Neto, diretor da Escola de Choro Raphael Rabello, em entrevista ao Correio Braziliense, o contato para o show foi feito há mais de um mês, mas a confirmação só chegou uma semana antes da apresentação. O local foi, então, todo preparado pela própria equipe de McCartney, que aprimorou, inclusive, os equipamentos de som do lugar. “Paul disse que tinha interesse em fazer um show no Clube do Choro porque entendia a importância de tocar nesses locais culturais e dar projeção a lugares que cultivam o ensino, a cultura. Ficamos sem acreditar. É um ícone, inspirador para quem toca qualquer estilo musical, ele unifica as pessoas, é universal. Ele imortalizou a Escola e o Clube com a presença dele”, disse Neto.

O apoio de Paul McCartney às artes é antigo, especialmente em sua cidade natal, Liverpool. Anualmente, ele visita a Liverpool Institute For Arts (Lipa), mantida por ele, para entregar os diplomas para os alunos. A concorrência por uma vaga na escola é grande, já que muitos alunos são fãs dos Beatles e só se inscrevem nos cursos porque sabem que ao final dele receberão os certificados das mãos do próprio músico.

Confira o setlist do show:

A Hard Day’s Night (Beatles) Junior’s Farm (Wings) Letting Go (Wings) Got to Get You Into My Life (Beatles) Come On to Me Let Me Roll It (Wings) Getting Better (Beatles) My Valentine Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings) Maybe I’m Amazed I’ve Just Seen a Face (Beatles) From Me to You (Beatles) Blackbird (Beatles) Fuh You Ob-La-Di, Ob-La-Da (Beatles) Get Back (Beatles) Lady Madonna (Beatles) Let It Be (Beatles) Hey Jude (Beatles)

Bis: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) (Beatles) Helter Skelter (Beatles) Golden Slumbers (Beatles) Carry That Weight (Beatles) The End (Beatles)

