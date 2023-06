O agradecimento tocante de Preta Gil após retorno emotivo aos palcos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Diagnosticada com um câncer no intestino em janeiro, a cantora Preta Gil voltou aos palcos nessa sexta-feira, 16, depois de meses em tratamento. Nas redes sociais, a filha de Gilberto Gil compartilhou o momento em que foi ovacionada pela plateia, que gritou seu nome em coro. “Depois de tanto, tanto sofrimento, poder fazer esse show no colo da minha família e ser recebida com esse amor pelo público é SURREAL!!!”, escreveu ela, dizendo que o momento “parece um sonho”.

A volta de Preta aos palcos aconteceu no Rio de Janeiro, durante a turnê Nós A Gente, da Família Gil. A cantora participará ainda de mais dois shows na cidade, neste sábado, 17, e domingo, 18. Depois, segue para Belo Horizonte (23), São Paulo (25) e Salvador, em 30 de junho e 1º de julho. “Só sei agradecer a Deus por me permitir ter essa felicidade no meio de tantas adversidades!!! Obrigada a cada um que levantou, gritou, aplaudiu, cantou!!!”, completou ela, agradecendo também ao pai e à família.