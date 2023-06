A emoção de Preta Gil ao realizar última radioterapia contra câncer

Preta Gil comemorou a realização da última sessão de radioterapia do tratamento contra o câncer de intestino que enfrenta. A artista fará uma pausa de dois meses para aguardar uma cirurgia. “A cura virá. Quero agradecer por todo o amor e energia positiva! Vocês me emocionam! A todos os profissionais da saúde no final do vídeo e os outros que não apareceram também, eu amo vocês! Obrigada por tanto amparo, acolhimento e carinho!”, celebrou ela em publicação feita no Instagram. “Já deu certo, vamos pra próxima etapa!”, completou.

No vídeo, profissionais do hospital onde Preta fez o tratamento deram depoimento sobre a força da cantora e a felicitaram pela conclusão da radioterapia.

Confira: