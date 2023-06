O desabafo de Preta Gil sobre divórcio e solidão no Dia dos Namorados

Preta Gil fez um desabafo nesta segunda-feira, 12, a respeito de seu divórcio de Rodrigo Godoy, com quem estava casada desde 2015, em meio a seu tratamento contra um câncer de intestino e refletiu sobre o status de solteira em publicações feitas no Instagram. “Sabe aquele ditado: ‘Antes só do que mal acompanhado’? Então, foi esse sentimento que me fez escolher estar só nesse processo difícil e doloroso que estou passando, e consequentemente no Dia dos Namorados”, começou a artista, que lamentou pessoas que se mantém em relacionamentos infelizes. “Temos tanto, mas tanto o que questionar. Tanta gente namorando ou casada, mas infeliz, só porque acham que estar só é algo que nos diminuiu. Acredite, estar só pode ser transformador e eu escolhi isso”, completou.

Negando rumores de que teria sido abandonada pelo ex-parceiro, a filha de Gilberto Gil declarou ter sido a responsável pelo término, mas confirmou que havia sido traída durante o casamento de quase dez anos. “Pra quem ainda não entendeu, eu me separei antes de descobrir a traição. Esse dia é muito angustiante para muitas pessoas solteiras, pois elas não entenderam o valor de se amar e se valorizar ainda. Vamos celebrar esse dia também, pelos que estão em um relacionamento saudável. Eu acredito no amor e seguirei acreditando, apesar do trauma”, concluiu.

