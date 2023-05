O emocionante relato de Preta Gil após retornar ao trabalho pós câncer

A cantora Preta Gil retornou nesta segunda-feira, 22, ao trabalho após ter sido diagnosticada com câncer de intestino em janeiro deste ano. Em um emocionante texto publicado em suas redes sociais, ela disse falou que sua vida virou um caos nos últimos meses devido à doença e também ao divórcio de Rodrigo Godoy.

“Hoje eu voltei a trabalhar, muito de leve, só 3 reuniões. Mas, sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque não queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e separação tudo ao mesmo tempo, um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho”, escreveu.

A artista, no entanto, revelou que resolveu voltar a trabalhar depois de conversar com sua psicóloga. “Semana passada uma das enfermeiras que cuidam de mim no hospital me disse que muita gente vai na hora do almoço do trabalho até o hospital fazer a radioterapia e volta para trabalhar. Fiquei com isso na cabeça e conversando com minha psicóloga, eu resolvi voltar aos poucos. Não vão ser todos os dias que estarei me sentindo bem, mas quando estiver, quero trabalhar. Ter ido hoje na Music @ Mynd, ter conversado com o time me fez muito bem”, completou.