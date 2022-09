Forrozeiro João Gomes vai apresentar o piseiro ao Rock in Rio

Há alguns anos que o Rock in Rio se tornou um festival eclético, com artistas de diversos ritmos se apresentando no festival. Um gênero curioso, porém, fará sua estreia no evento neste domingo, 4: o piseiro. O estilo popular no Nordeste e Centro-Oeste brasileiro será representado pelo cantor pernambucano João Gomes, de 20 anos. Ele fará uma apresentação em parceria com o DJ Pedro Sampaio, logo após o show do Justin Bieber, no palco Itaú, um espaço alternativo na programação do festival cuja curadoria foi feita pelo TikTok. João Gomes ganhou notoriedade por sua voz grave e músicas que falam sobre amor, a vida no interior e as vaquejadas, como Meu Pedaço de Pecado, Eu Tenho a Senha e Aquelas Coisas. O músico conversou com a reportagem de VEJA nos bastidores do Rock in Rio. Confira a seguir:

Como você reagiu quando soube que seria convidado para fazer show no Rock in Rio? É legal saber que a galera curte nosso jeito de cantar e chegar em lugares onde até nos nossos melhores sonhos eu nunca imaginei que fosse chegar. Eu não acreditei quando me convidaram. Meu amigo estava bêbado quando me contou e eu achei que era mentira. Depois eu vi que era verdade. Fiquei ansioso e a barriga deu nó.

Você está preocupado com a reação do público por um show de forró no Rock in Rio? Agora não estou mais não. Eu fiquei mais tranquilo, porque na hora que eu cheguei aqui na Cidade do Rock, o povo se levantou e veio me ver. Tinha muita gente. Eu olhei para um lado e para o outro e não acreditei na animação deles comigo aqui.

O Rock in Rio aos poucos vem abrindo espaço para outros gêneros, como funk. Mas não no palco principal. Acredita que o piseiro chegará ao palco Mundo, por exemplo? Seria muita pretensão tentar cobrar alguma coisa a mais do que eu já estou recebendo. Eu só tenho que agradecer o espaço e entregar o meu melhor. Eu só quero acender uma chama no coração das pessoas que gostam do sertão e da minha música. A letra que eu escrevo e a poesia que eu quero passar são coisas que estão enraizadas em músicas de gente como Alceu Valença e Luiz Gonzaga.

O que você diria para o público do Rock in Rio que nunca foi em uma festa de São João? Com todo respeito ao Rock in Rio, mas o São João é a melhor festa do mundo. E tem todo ano! Vá em junho para o Nordeste, vá para Pernambuco, Bahia, Caruaru, Campina Grande, Petrolina. A gente lhe recebe lá para comer uma canjica, um milho e um cuscuz.