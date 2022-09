Rock in Rio: em show histórico, Racionais homenageiam vítimas da violência

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O grupo de rap paulistano Racionais MC’s fez uma histórica apresentação no Rock in Rio neste sábado, 3, ao encerrar a programação do palco Sunset com um show contundente e acompanhado por uma multidão. No palco, Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay demonstraram um entrosamento que só amigos de longa data têm e tocaram por cerca de uma hora os clássicos da carreira. As longas e elaboradas rimas do grupo foram acompanhadas em coro pelo público.

A apresentação é um marco histórico para o festival, que nos últimos anos têm mudado seu lineup para incluir mais ritmos como o funk, o rap, o trap e o hip-hop. No caso dos Racionais, a apresentação é ainda mais impactante porque o grupo faz pouquíssimos shows sendo avesso aos holofotes. Eles permitiram, contudo, que a performance fosse transmitida ao vivo pelo Multishow, amplificando o poder dos versos do grupo.

No palco, as letras que traduzem a realidade urbana e a violência ganharam uma interpretação quase teatral, em um cenário composto por escadarias e corrimões que remetiam a periferia de São Paulo. Em um dos momentos mais emocionantes, eles homenagearam durante a música Negro Drama as vítimas de violência no Rio de Janeiro, como Marielle Franco, Agatha, Moïse, Moa do Katendê, João Pedro, Cláudia, Durval entre outros que tiveram suas fotos exibidas no telão.

O tradicional coro de “Fora Bolsonaro” também apareceu na plateia durante a música Mil Faces de um Homem Leal (Marighella), que teve a imagem de Marighella exibida no telão enquanto os integrantes do grupo se posicionavam no meio do palco com os punhos erguidos e cerrados. “Deus é amor, mas a Justiça antes”, disse Mano Brown.

O início da apresentação, no entanto, foi prejudicado pelos fogos de artifícios que abriram o festival bem no momento que a banda entrava no palco. Mano Brown fez um discurso de abertura que foi inaudível devido aos barulhos dos estouros. Quase no final do show, a chuva prevista para cair, finalmente chegou – embora leve – forçando o público a usar a capa de chuva. Nos últimos meses, Mano Brown ganhou ainda mais notoriedade após ter seu podcast de entrevistas Mano a Mano, que atingiu o primeiro lugar dos mais ouvidos do Spotify.