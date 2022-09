Rock in Rio abre pré-venda para 2024 – e ingressos chegam a R$ 999

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Rock in Rio 2022 mal começou, mas a organização já liberou a pré-venda para a edição de 2024. Por enquanto, as vendas são voltadas para os fãs do festival que possuem cartões Rock in Rio Club. Os valores vão de 299 reais para 999 reais com diferentes opções de acesso.

O anúncio mostra que o evento retornou ao seu ritmo oficial, mas vai passar a coincidir com sua versão portuguesa. Com intervalos de dois anos entre uma edição e outra, o Rock in Rio – que acontecia em anos ímpares, enquanto o de Lisboa ficava com os anos pares – foi adiado em 2021 devido às restrições causadas pela pandemia da Covid-19.