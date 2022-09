Rock in Rio: Fãs de Bieber usam fralda para não perder o lugar na grade

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma tendência nada ortodoxa (para dizer o mínimo) foi adotada por vários fãs de Justin Bieber que estão desde às 14h na grade do palco Mundo, no Rock in Rio, neste domingo, 4. Para manter o lugar privilegiado, eles foram para o show usando fraldas geriátricas — e ainda levaram unidades extras para trocar no meio do show.

A carioca Gabriela Freitas, de 20 anos, foi uma delas. A jovem, que saiu do bairro da Taquara às 6 da manhã, ficou aguardando na fila os portões abrirem e correu para pegar um lugar bem em frente ao palco. A estratégia de usar fralda, segundo ela, foi ensinada por sua mãe, que tem 45 anos, e sempre vai em shows usando o apetrecho. “Ela não gosta de ir no banheiro nesses lugares”, disse. A fã de Justin contou que bebe muita água e para ela o pior perrengue de um show é aquele aperto na bexiga. “Fiz xixi nela agora há pouco. Daqui a pouco eu troco. Trouxe uma extra. Eu troco aqui no meio. Eu botei uma meia-calça rasgada para a fralda entrar mais fácil. Comprei tamanho P. Fica apertadinha. Dou uma agachadinha e pronto. Eu pensei em tudo. Para ver o Justin eu faço qualquer coisa. Nada me abala”.

A paulista Natalia da Cruz Muniz, de 24 anos, e a cearense Sara Costa, de 25 anos, também estavam usando o acessório. “Nunca usei fralda na vida. Ainda não precisei usá-la. Vou tentar segurar até o fim do show. Mas se não der, tudo bem. Meu maior medo é o Justin cancelar, mas eu estou positiva. Ele vai fazer o show e vai arrasar”, disse Natália. Já Sara, que veio de avião de Fortaleza acompanhada da irmã mais nova (que também está usando a fralda) resolveu usar o apetrecho após ouvir uma dica em um fã-clube do cantor. “Sou fã dele desde os 12 anos. É a primeira vez que vou assisti-lo. Não saio daqui por nada”, avisou.

A paranaense Gabriela Santos, de 24 anos, foi outra que adotou a estratégia incentivada por amigas. “Agora não tenho medo de fazer xixi na calça. A fralda é só uma precaução. É muito perrengue. Estou aqui desde as 6 da manhã. Tem empurra-empurra, xingamento. Mas eu comi bem, estou respirando bem, vai dar tudo certo”.