Festa sem fim: primeiro dia de Lollapalooza marca a volta do velho normal

O sentimento do público no primeiro dia de festival Lollapalooza Brasil foi de liberdade. Primeiro grande evento no pós-pandemia e que reuniu na noite desta sexta-feira, 26, 100.980 pessoas segundo a organização, teve um saboroso gostinho de retorno de vida ao normal, após dois anos de confinamentos, com a grande maioria do público sem máscaras, se abraçando, dançando, pulando e se aglomerando.

“Achei que esse dia jamais chegaria”, comemorou Clarissa Giani, 39 anos, que estava acompanhada de duas amigas. Já para os amigos Gabriel Piai, 25, e Fernanda Casal, 25, a sensação era de que tudo, finalmente havia voltado ao normal. “Até aparecer alguém com uma máscara e nos lembrar que ainda estamos na pandemia. A ficha ainda não caiu e a lembrança do período difícil ainda continua presente”, contou Piai.

O dia foi marcado também por manifestações políticas vindas tanto do público quanto dos artistas. A bandas Detonautas e Strokes e as cantoras Pabllo Vittar e a britânica Marina entoaram gritos contra o presidente. Marina foi além e xingou também o presidente russo Vladimir Putin. As apresentações nacionais, aliás, foram as que mais empolgaram, com shows disputados da já citada Pabllo Vittar e também do rapper Matuê.

A noite foi encerrada com uma elogiadíssima apresentação da cantora Doja Cat, que arrastou uma multidão ao seu palco, e também da banda Strokes, que fez um show blasé e protocolar. O vocalista Julian Casablancas passou boa parte do show provocando o baterista brasileiro Fabrizio Moretti a falar em português. No final da apresentação, voltou a pedir ao baterista que falasse algo que o “fizesse ser cancelado”. Moretti, finalmente, soltou um “Fora Bolsonaro”.