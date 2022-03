Pabllo Vittar ergue toalha com rosto de Lula em show no Lollapalooza

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

Pabllo Vittar voltou a declarar seu apoio a Lula durante o festival Lollapalooza Brasil 2022 nesta sexta-feira, 25. Em sua apresentação, a cantora ergueu uma toalha vermelha com o rosto do ex-presidente da República, que ganhou de um fã durante a apresentação. Ela também fez o sinal de um “L” com a mão em outros momentos do show, em referência ao ex-presidente.

Pabllo já expressou publicamente seu apoio a Lula nas Eleições Presidenciais de 2022 caso ele seja um dos candidatos, e se ele ganhar, afirmou que espera cantar na posse.

O show da cantora era um dos mais aguardados do dia, mas ocorreu com atraso, após uma tempestade atingir o Autódromo de Interlagos. Mesmo assim, o público lotou o espaço em frente ao palco Adidas, enfrentando a chuva e a lama

Confira o momento em que a cantora ergue a bandeira com o rosto de Lula no Lollapalooza:

A Pabllo Vittar com a toalha do lula, eu amo demais pic.twitter.com/KjouOtZRUQ — Bruno Sanchez (@brunogoiiss) March 25, 2022