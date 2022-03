Após reclamar de show na véspera, Doja Cat arrasta multidão no Lolla

Depois de reclamar nas redes sociais de que fez um show ruim na véspera do Lollapalooza, durante o Ônix Day (um dia extra de festival apenas para clientes da montadora de carros), a cantora Doja Cat deu a volta por cima e entregou nesta sexta-feira, 25, uma apresentação energética na noite do primeiro dia, que combinou alguns de seus hits com performances afrofuturistas dignas dos oito Grammys que a artista foi indicada. Na sequência, no palco vizinho, a banda Strokes encerrou o primeiro dia de festival. A apresentação foi uma das mais concorridas da noite, que fez o público esquecer do distanciamento social.

Doja Cat ganhou fama no TikTok, em 2013, quando lançou a música Say So. Desde então, ela já lançou três álbuns e emplacou singles entre as músicas mais escutadas segundo a Billboard. A primeira apresentação no Brasil, no entanto, não lhe agradou tanto, embora ela não tenha explicado o motivo. Logo após deixar o palco na quinta-feira, a cantora tuitou: “Acho que não dei ao Brasil um show bom o suficiente esta noite e peço desculpas, mas obrigada a todos por virem, eu amo vocês e graças a Deus temos outra oportunidade amanhã, prometo fazer melhor”.

Mais tarde, a cantora se envolveu em uma discussão com uma fã paraguaia, que questionou sua humildade. Doja disse que não lhe restava mais nenhuma e que sua vontade era sumir e encerrar sua carreira — fala que levou outros fãs a implorarem para que ela voltasse atrás em sua decisão.

1/6 Temporal transformou gramado do Autódromo de Interlagos em um imenso lamaçal durante o Lollapalooza - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 2/6 Stand do carro Ônix, da GM, após a queda de parte da estrutura metálica durante o Lollapalooza - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 3/6 Chef Stage do Lollapalooza com restaurantes chiques de São Paulo - (Mabi Barros/VEJA) 4/6 Imagem aérea do Autódromo de Interlagos na sexta-feira, 25, primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2022 - (MRossi/Divulgação) 5/6 Lounge com redes e lojinhas para o público no Lollapalooza Brasil 2022 - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 6/6 A banda Detonautas se apresenta no Lollapalooza em 2022 - (Felipe Branco Cruz/VEJA)

No show desta noite, Doja lançou mão de vocais gravados para ganhar mais desenvoltura no palco e apostar na apresentação — que seus fãs tanto gostam. Sucessos como Woman, Kiss Me More e Need To Know. Ao final do show, curtido de perto por celebridades como Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, Bruna Marquezine e Jade Picon, a rapper arriscou um “eu te amo” em português, que combinado com uma bandeira do Brasil, arrancou gritos dos presentes. Resta saber se Doja aprovou o show.

I don’t think I gave Brazil a good enough show tonight at all and I’m sorry for that but thank you guys for coming out I fucking love you and thank god we got another show tomorrow I promise I’ll do better. 💕🇧🇷 — i quit still (@DojaCat) March 25, 2022