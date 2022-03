Lollapalooza: temporal derruba estrutura metálica e fere uma pessoa

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

Na tarde desta sexta-feira, 25, por volta das 16h, uma forte tempestade atingiu o Autódromo de Interlagos e derrubou parte de uma estrutura metálica no stand da GM, ferindo uma pessoa. Durante a chuva, uma parcela do público estava abrigada sob a estrutura, que subitamente caiu. No Twitter, uma pessoa postou um vídeo mostrando o exato momento da queda. Assista ao vídeo abaixo.

Procurados, o Corpo de Bombeiros e os funcionários do stand não quiseram se pronunciar. O jovem ferido foi atendido e até o momento o estado de saúde dele não foi divulgado. A tempestade, causou ainda outros transtornos.

O show da banda Wombats teve que ser interrompido, diversos mastros de bandeiras também caíram (sem ferir ninguém) e o gramado do lugar se transformou em um imenso lamaçal (um clássico dos festivais de rock). Além disso, algumas áreas do festival, como as áreas de imprensa e administrativo, que não tinham geradores, ficaram sem luz. A chuva, no entanto, foi rápida e não durou 30 minutos.

Os shows das cantoras Pabllo Vittar e LP, que estavam programados para começar as 16h40, em dois palcos diferentes, atrasaram e ambos só foram começar as 17h10. Embora o Autódromo possua bastante áreas asfaltadas, o gramado por onde o público circula entre um palco e outro se transformou em um imenso lamaçal, dificultando a caminhada.

Assista ao vídeo do acidente:

1/6 Temporal transformou gramado do Autódromo de Interlagos em um imenso lamaçal durante o Lollapalooza - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 2/6 Stand do carro Ônix, da GM, após a queda de parte da estrutura metálica durante o Lollapalooza - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 3/6 Chef Stage do Lollapalooza com restaurantes chiques de São Paulo - (Mabi Barros/VEJA) 4/6 Imagem aérea do Autódromo de Interlagos na sexta-feira, 25, primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2022 - (MRossi/Divulgação) 5/6 Lounge com redes e lojinhas para o público no Lollapalooza Brasil 2022 - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 6/6 A banda Detonautas se apresenta no Lollapalooza em 2022 - (Felipe Branco Cruz/VEJA)