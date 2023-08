Beyoncé homenageia Lizzo em show, em meio a denúncias polêmicas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após evitar falar o nome de Lizzo durante um show da turnê Renaissance, Beyoncé voltou a mencionar a cantora, destacando seu amor por ela. Um vídeo feito por fãs de sua apresentação em Atlanta, na segunda-feira, 14, mostra Beyoncé dizendo “Lizzo. I love you, Lizzo!”, durante a música Break My Soul (The Queen’s Remix). Esse momento do show costuma homenagear mulheres negras da música, com seus nomes no telão, repetidos pela estrela. Em 1º de agosto, no mesmo dia que as denúncias feitas contra Lizzo por ex-funcionárias vieram à tona, Beyoncé limou o nome da colega e repetiu o de Erykah Badu por quatro vezes. Já no dia 7, o nome de Lizzo estava de volta à lista.

O processo contra Lizzo é movido por suas ex-dançarinas Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez, que descrevem um ambiente de trabalho hostil e alegam terem enfrentado episódios de assédio sexual, discriminação religiosa, racial e física, agressão e cárcere privado. O processo é também direcionado à produtora da cantora, a Big Grrrl Big Touring, Inc., e a Shirlene Quigley, capitã do time de dança. Desde que o caso foi divulgado, outros ex-colaboradores de Lizzo vieram a público para apoiar as denúncias, relatando suas próprias experiências com a cantora.

Lizzo se manifestou em resposta às acusações em 3 de agosto. “Normalmente, escolho não responder a falsas alegações, mas essas são tão inacreditáveis ​​quanto parecem e ultrajantes demais para não serem respondidas. Essas histórias sensacionalistas vêm de ex-funcionários que já admitiram publicamente que foram informados de que seu comportamento na turnê era inapropriado e pouco profissional”, escreveu ela em uma publicação no Instagram. “Algumas vezes preciso fazer escolha difíceis, mas nunca é minha intenção fazer alguém se sentir desconfortável ou desvalorizados como parte da equipe”, continuou ela, alegando não ser vítima e nem vilã.

