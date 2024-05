Em live, colunistas debatem novas tensões entre Lula e Congresso

A semana foi marcada por novas tensões entre Lula e o Congresso. Enquanto o Executivo foi ao Supremo para derrubar a desoneração da folha de pagamentos, o Senado ampliou o debate sobre risco fiscal ao apresentar pauta-bomba defendida pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Com a participação da deputada federal Any Ortiz (Cidadania-RS), que foi relatora de projeto de lei sobre desoneração, os colunistas Robson Bonin, Marcela Rahal e Ricardo Rangel debatem o tema na live de Os Três Poderes, nesta sexta, às 12h. O editor Ricardo Ferraz apresenta o programa.

Considerado um político discreto, conciliador e avesso a radicalismos, Pacheco deu uma guinada no seu estilo nos últimos meses. Primeiro com o controverso projeto, já aprovado, que criminaliza todo e qualquer porte de droga. Agora, decidiu ir na contramão do que precisa o país, ao bancar a PEC do Quinquênio, uma emenda que cria um privilégio injustificável para a elite do funcionalismo e, mais do que isso, provoca um impacto bilionário em um orçamento que demanda corte de gastos. A proposta é indefensável e prevê um reajuste de 5% a cada cinco anos para algumas categorias de servidores, causando um rombo de mais de 80 bilhões de reais nos próximos três anos. A tramitação, porém, não terá vida fácil – e com razão. Leia mais em reportagem da edição.

­Tragédia das chuvas

A deputada também conversa com o time de VEJA sobre a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul. Ao menos 29 pessoas morreram e sessenta estão desaparecidas devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, segundo balanço da Defesa Civil. Os temporais afetaram até agora 154 cidades e deixaram milhares de desalojados. Nesta sexta, o lago Guaíba pode atingir nível recorde. Na região da serra do estado, a barragem 14 de julho, localizada entre Cotiporã e Bento Gonçalves, se rompeu parcialmente e o governo pediu que moradores de cidades próximas deixem a região e procurem áreas mais altas. Lula visitou o RS e se reuniu com Eduardo Leite. O presidente disse que o governo fará “tudo o que estiver ao alcance” e garantiu que não faltarão recursos para ajudar a população afetada.