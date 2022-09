Axl Rose pede desculpas após apresentação estridente no Rock in Rio

A apresentação do Guns N’ Roses na noite de quinta-feira, 8, no Rock in Rio deu o que falar. Os vocais de Axl Rose soavam esganiçados e desafinados, provocando estranhamento na plateia. Logo na madrugada desta sexta-feira, Axl foi ao Twitter para se desculpar aos fãs. “Quero me desculpar por estar um pouco indisposto, não por Covid-19, ainda bem. Tentei manter minha tosse sob controle”, escreveu o vocalista. “Amo vocês. Obrigado aos fãs e ao Rock in Rio por tudo, e que multidão f*da”.

I want to apologize for being a bit under the weather, thankful not Covid. I tried to keep my cough between lines.

Love you.

Thank you to the fans and Rock in Rio for everything and what a fucking great crowd.

— Axl Rose (@axlrose) September 9, 2022