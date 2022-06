Com voz esganiçada, Axl Rose dá vexame em show do Guns N’ Roses

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma das bandas de rock mais importantes dos anos 1980 e início dos anos 1990, o Guns N’ Roses vive um momento de redescoberta pelos jovens. Em abril, a banda voltou às paradas musicais após a música Sweet Child O’ Mine ter sido incluída no filme Thor: Amor e Trovão. Além dela, o filme contará ainda com outras três músicas da banda, transformando a saga do Deus do Trovão quase em um videoclipe do Guns. Os novos fãs, no entanto, podem se decepcionar com o atual estágio da voz de Axl Rose, que aos 60 anos é apenas uma sombra dos agudos que ele enfileirava em seus shows.

Um vídeo divulgado no TikTok, registrado pelo usuário @norwegianknittingbee durante um show da banda na cidade de Stavanger, na Noruega, no dia 15 de junho, viralizou nesta segunda-feira, 27, ao mostrar o músico quase sem voz durante a interpretação do clássico Welcome To The Jungle. Vale lembrar que a voz de Axl já não andava lá essas coisas há um bom tempo. Em 2017, por exemplo, quando a banda se apresentou no Rock in Rio, a voz do músico também falhou transformando a experiência de ouvir músicas como Live and Let Die (clássico do Paul McCartney) em uma sofrida experiência.

No vídeo do show na Noruega, visto mais de 2 milhões de vezes, o internauta escreveu na legenda que a música tinha sido decepcionante e que aquela, por incrível que pareça, tinha sido a melhor performance do show. Nos comentários, as pessoas brincaram dizendo que a voz de Axl estava parecida com a do personagem Herbert, da série de animação Family Guy.

Em setembro, o Guns N’ Roses voltará ao Brasil onde fará dez show. Além de Rio de Janeiro (onde eles se apresentarão no Rock in Rio) e em São Paulo, também estão na agenda shows em Manaus, Recife, Goiânia, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre.

Continua após a publicidade