Axl Rose pede desculpas após sofrer crise de ansiedade e cancelar shows

Após uma sucessão de problemas envolvendo o Guns N’ Roses, o vocalista Axl Rose se manifestou nesta quinta-feira, 7, em suas redes sociais pedir desculpas aos fãs. Aos 60 anos, o músico sofreu uma crise de ansiedade em um show em Londres e sua voz falhou durante uma apresentação na Noruega. Na terça-feira, 5, o show que a banda faria em Glasgow, na Escócia, foi cancelado devido a um problema de saúde de um integrante do grupo não revelado.

“Gostaria de agradecer a todos por seus desejos de melhora. Eu gostei muito. Pedimos desculpas pelo inconveniente do adiamento em Glasgow. Estou seguindo as recomendações dos médicos, descansando, trabalhando com um coach vocal e lidando com os nossos problemas sonoros. Até agora parece estar tudo bem. Obrigado mais uma vez pela preocupação de todos. No fim das contas, é sobre dar a vocês, os fãs, o melhor de nós e oferecer o melhor momento que pudermos, isso é tudo no qual eu, a banda e a equipe estamos focados. Vejo vocês em Munique!”, escreveu Axl.

Em setembro, o Guns N’ Roses voltará ao Brasil onde fará dez show. Além de Rio de Janeiro (onde eles se apresentarão no Rock in Rio) e em São Paulo, também estão na agenda shows em Manaus, Recife, Goiânia, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre.