A reação de Elon Musk contra Kanye West após post nazista

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O bilionário Elon Musk, dono do Twitter, suspendeu o perfil do rapper Kanye West na rede social menos de dois meses após a conta do cantor ser re-estabelecida. O veto veio depois de Kanye publicar a imagem de uma suástica nazista entrelaçada a uma estrela de Davi, símbolo do judaísmo. “Tentei o meu melhor. Apesar disso, ele violou novamente nossa regra contra a incitação à violência.”, respondeu Musk a um usuário.

A postagem na rede, no entanto, não foi a única polêmica recente de West apoiando o nazismo. Horas antes de ser banido do twitter pela publicação, o rapper deu uma entrevista ao teórico da conspiração Alex Jones onde elogiou Adolf Hitler, endossou um discurso antissemita e disparou contra o pecado, a pornografia e o diabo. Recentemente, ele levou o proeminente ativista do “nacionalismo branco” Nick Fuentes para um encontro com Donald Trump.

Antes de deixar a rede, West ainda resolveu fazer piada com o bilionário: ele compartilhou uma foto de Musk sem camisa, sendo molhado por uma mangueira. Na legenda, escreveu: “Vamos sempre lembrar disso como meu último tweet”. “Apenas esclarecendo que sua conta está sendo suspensa por incitação à violência, não por uma foto nada lisonjeira minha sendo molhado por Ari. Francamente, achei essas fotos uma motivação útil para perder peso!”, respondeu Musk.

Em outubro, West foi banido do Twitter por usar a rede para propagar um discurso antissemita, mas seu perfil acabou re-estabelecido pela plataforma. Com a aquisição de Musk, que se declara um “absolutista da liberdade de expressão”, milhares de contas antes banidas foram liberadas na rede, inclusive a de Donald Trump — mas o dono da Tesla diz que a volta de West aconteceu antes de ele finalizar a compra do Twitter, e não teve dedo seu.