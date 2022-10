O prejuízo milionário que Kanye West sofreu após comentários antissemitas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 21 out 2022, 16h41 - Publicado em 21 out 2022, 16h18

As últimas declarações polêmicas dadas pelo rapper Kanye West (que mudou recentemente seu nome apenas para Ye) finalmente vão pesar em seu bolso. A grife de luxo Balenciaga anunciou que encerrou o contrato com o músico devido a seus comentários antissemitas. No início deste ano, Ye havia se juntado ao diretor criativo da marca, Demna Gvasalia para lançar a linha de roupas Yeezy Gap Engineered By Balenciaga. No início deste mês, o músico abriu também o desfile da grife no Paris Fashion Week.

O comportamento errático do músico e seus comentários polêmicos, no entanto, cobraram o preço. “Balenciaga não tem mais nenhum relacionamento nem planos para projetos futuros relacionados a este artista”, disse um comunicado divulgado pela empresa. Uma foto de Ye desfilando com roupas da marca também foi retirada do site oficial da grife.

Cerca de 200 milhões de dólares do patrimônio do músico é decorrente de suas parcerias comerciais, incluindo marcas como a Adidas e Gap. Em 2020, as vendas da linha Yeezy Gap chegaram a atingir cerca de 1 bilhão de dólares. O músico já afirmou ser dono de um patrimônio de cerca de 6,6 bilhões de dólares, mas a Forbes estimou um valor bem mais baixo, cerca de 2 bilhões dólares – antes do fim dos contratos com as marcas.

Na semana passada, a JPMorgan Chase também anunciou o encerramento da parceria com o músico. Além disso, integrantes da Liga Anti-difamação (ADL, na sigla em inglês), escreveram uma carta aberta à Adidas pedindo que ela também reconsiderasse o lançamento de uma linha de produtos ligada ao músico. Celebridades como Jamie Lee Curtis, Sarah Silverman e David Schwimmer também se manifestaram contra as declarações dele.

