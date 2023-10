A rabugenta mensagem de Roger Waters no telão do show no Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 27 out 2023, 12h53 - Publicado em 25 out 2023, 11h41

O ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters, iniciou sua turnê no Brasil nesta terça-feira, 24, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Antes de subir ao palco, o músico exibiu uma mensagem no telão em português em que dizia: “Se você é um daqueles que diz ‘Eu amo o Pink Floyd, mas não suporto a política do Roger, você pode muito bem se retirar para o bar agora”. Vale lembrar, no entanto, que a mesma mensagem tem sido exibida em todos os shows do artista ao redor do mundo, sempre traduzida para a língua local.

Em 2018, durante a última turnê do músico no Brasil, ele chegou a ser vaiado em São Paulo ao exibir no telão a mensagem #elenão, em posicionamento contrário à candidatura de Jair Bolsonaro. Na ocasião, o nome de Bolsonaro aparecia após as frases “Resista ao neofascismo”e “O neofascismo está crescendo pelo mundo”.

Nos últimos anos, o músico tem se posicionado ativamente contra o Estado de Israel. Nesta nova turnê, This Is Not a Drill, ele foi acusado de antissemitismo por usar um figurino que remetia ao uniforme nazista. Roger Waters é um crítico veemente da política externa americana e chegou a discursar no Conselho de Segurança da ONU sobre a Guerra na Ucrânia, a convite da Rússia. Ele também apoia os palestinos e é contra a ocupação israelense dos territórios da Cisjordânia.

Na segunda-feira 23, o músico visitou o presidente Lula, no Palácio do Planalto. O músico justificou a visita dizendo que na época que Lula estava preso, em 2018, durante a turnê no Brasil, ele tentou visitá-lo, mas foi proibido.

Os próximos shows do músico no Brasil acontecerão no dia 28, no Rio de Janeiro, e nos dias 1º de novembro (Porto Alegre), 4 (Curitiba), 8 (Belo Horizonte), 11 e 12 (São Paulo).