Roger Waters lê livro em show, xinga a plateia e público vai embora

O show que ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters, fez no último domingo, 8, terminou de forma melancólica para o artista. Ao subir no palco, Waters avisou a plateia que a apresentação, ocorrida no London Palladium, seria dividida em duas partes: na primeira parte, ele abriu o notebook e leu parte de seu livro de memórias ainda não publicado, Dark Side Of The Moon: Memoirs Of A Lanky Prick. Na segunda metade, ele tocou as novas versões de seus clássicos, lançadas recentemente no álbum Dark Side of The Moon Redux.

Segundo relatos dos fãs presentes, muitos não gostaram da ideia e Waters, irritado, teria dito ao público para “se f….”. Imediatamente, parte da plateia teria deixado o local. O desentendimento ocorreu porque parte do público foi pego de surpresa com a leitura do livro. Supostamente o artista deveria fazer um set apenas de músicas e não de leituras.

Em uma rede social, um fã que foi ao show comentou que ninguém foi avisado de como seria o show, porém era razoável supor que seria um show apenas de música. “Não tenho palavras para descrevê-lo e não de uma forma positiva. Que narcisista egocêntrico ele é e pensar que paguei um bom dinheiro para vigiá-lo. Lição aprendida”, escreveu um deles.

O show ocorre num período pouco auspicioso para Waters. O músico é acusado de antissemitismo e está em uma ferrenha briga com David Gilmour. A esposa de Gilmour, Polly Samson, chamou Waters de “apologista de Vladimir Putin”, misógino e mentiroso. Já Gilmour postou recentemente o vídeo do documentário The Dark Side of Roger Waters, idealizado pela Campaign Against Antisemitism. Gilmour publicou ainda uma carta aberta que pede que o show de lançamento deste novo disco de Waters, no London Palladium, previsto para ocorrer nos dias 8 e 9 de outubro, sejam cancelados. Waters também tem shows em breve marcados no Brasil. Ele se apresenta nos dias 24 de outubro, em Brasília, e 28, no Rio de Janeiro. Na sequência ele tem datas marcadas para novembro, no dia 1 (Porto Alegre), 4 (Curitiba), 8 (Belo Horizonte), 11 e 12 (São Paulo).

