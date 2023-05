A homenagem emocionante de Preta Gil aos enfermeiros

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nesta sexta-feira, 12, comemora-se o Dia Internacional da Enfermagem, e a cantora Preta Gil usou a data para homenagear os profissionais que tem auxiliado no seu tratamento contra o câncer. “Durante todo o meu tratamento, tenho tido contato com vários enfermeiros, enfermeiras e técnicos de enfermagem. Tenho muito respeito por essa profissão e nós, que somos cuidados por eles, nos sentimos gratos por tanto amor e profissionalismo”, escreveu Preta no Instagram.

Na publicação, a cantora reuniu uma série de vídeos e fotos de momentos no hospital em que aparece ao lado de enfermeiros. “Thiagão, meu parceiro, meu colega, dando o nosso role. Indo pra sexta tomografia”, diz ela no início do vídeo, que é embalado pela música Tempo Rei, do pai Gilberto Gil. “Estamos frágeis e vulneráveis e muitas vezes um gesto de carinho vindo de um deles, nos fortalece e conforta”, escreveu em outro trecho da legenda.

Confira: