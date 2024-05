Quais foram as séries e os filmes mais vistos na Netflix em 2023

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 23, os títulos mais vistos da plataforma no segundo semestre de 2023. O filme O Mundo Depois de Nós (2023) teve 121 milhões de visualizações, Leo (2023) foi a maior animação da empresa, com 96 milhões; e o longa espanhol Destinos à Deriva (2023) registrou 86 milhões. Curiosamente, algumas das produções mais consumidas não estrearam no ano passado, caso de Wandinha (2022), Alerta Vermelho (2021) e Round 6 (2021). O relatório contabilizou a audiência de julho a dezembro, período em que a série estrelada por Jenna Ortega conquistou 98 milhões de visualizações, o filme de ação com Gal Gadot registrou 62 milhões, e o fenômeno sul-coreano pontuou 25 milhões de views. As três produções são as três maiores títulos de todos os tempos da empresa. O documento também mostra que as três temporadas da série francesa Lupin obtiveram quase 100 milhões de visualizações, enquanto as oito da produção infantil Cocomelon contabilizaram o dobro disso.

De acordo com o relatório, as pessoas consumiram 90 mil milhões de horas da Netflix só no segundo semestre, e 183 mil milhões no ano passado inteiro.

No ano passado, a Netflix lançou o reality Round 6: O Desafio, programa americano que colocou pessoas reais em desafios parecidos com o da série. O reality obteve 33 milhões de visualizações e impulsionou mais a série de sucesso, e Round 6 viu um aumento de 34% de sua audiência dois anos após sua estreia.

Confira outras produções:

The Witcher (76M)

One Piece (72M)

Virgin River (69M)

The Crown (50M)

Doces Magnólias (35M)

Top Boy (26M)

Heartstopper (24M)

Sintonia (20M)

Sweet Home (17M)

Outro recorte interessante do relatório é que as produções coreanas representaram 9% de visualizações totais da Netflix. As de língua espanhola ocuparam 7%, e as japonesas 5% — sendo os idiomas mais populares fora do inglês.

As produções mais vistas em língua não inglesa:

Dear Child, da Alemanha (53M)

Forgotten Love, da Polônia (43M)

Pact of Silence, do México (21M)

Mask Girl, da Coreia, (19 milhões)

Yu Yu Hakusho, do Japão (17M)

Berlim, da Espanha (11M)

The Railway Men, da Índia (11M)

Nos esportes, os conteúdos mais vistos foram os documentários: Beckham, sobre David Beckham, com 44 milhões; Untold: Johnny Football, do jogador de futebol americano Johnny Manziel (14 milhões) e Quarterback (13 milhões), que acompanhou os jogadores Patrick Mahomes, Kirk Cousins e Marcus Mariota durante a temporada 2022-23 da NFL. Já os realities shows dominantes foram Isso É um Bolo? (21M), Love is Blind (20M) e The Ultimatum: Marry or Move On (12M).

Produções licenciadas de outras empresas, como Warner Bros., também foram sucesso na plataforma da Netflix. Caso de Young Sheldon, que registrou 88 milhões de visualizações, Grey’s Anatomy (51 milhões), Gossip Girl (49 milhões) e Gilmore Girls (45 milhões). O drama jurídio Suits teve 144 milhões de visualizações em nove temporadas no segundo semestre de 2023.

