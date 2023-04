Em terapia contra câncer, Preta Gil pede respeito sobre divórcio: ‘Cruel’

Preta Gil compartilhou um desabafo em seu Instagram na noite desta terça-feira, 18, rebatendo os rumores de que seu casamento com Rodrigo Godoy teria acabado e pediu mais respeito das pessoas. Sem confirmar diretamente que a relação terminou, a cantora e apresentadora declarou que muitas notícias falsas estão sendo divulgadas, mas que está contando com o apoio da família, de amigos e sua equipe. “As verdades estão vindo à tona, o que pra mim é muito doloroso e cruel”, lamentou a filha de Gilberto Gil.

“Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet. Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras, como por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal…”, começa o comunicado. “No mais, as verdades estão vindo à tona, o que pra mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz pra me curar”, completou a empresária.

Confira:

Preta Gil descobriu um câncer de intestino no começo de janeiro. Em tratamento contra a doença, a artista passou mal em sua casa no dia 22 de março, sendo internada logo em seguida. No dia seguinte, a cantora teve um choque séptico causado por uma bactéria que, suspeita-se, teria sido contraída por meio do cateter usado para a quimioterapia. O choque séptico, também conhecido como sepse ou septicemia, é um quadro grave causado por uma infecção que se alastra pelo corpo rapidamente, atingindo vários órgãos. A condição é uma das principais causadoras de mortes em unidades de tratamento intensivo (UTI). “Foi um grande susto”, havia dito Preta no último domingo, 16, quando agradecera o apoio de fãs, amigos e familiares.

