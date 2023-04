Preta Gil revela susto no tratamento contra o câncer: ‘Momento delicado’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Preta Gil usou as redes sociais na noite do domingo, 16, para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde. Em um vídeo publicado no Instagram, Preta revelou que teve um choque séptico no último mês e que se recupera de sequelas no pulmão antes de retomar o tratamento contra um câncer no intestino diagnosticado em janeiro. “Estou aqui para dizer para vocês que eu estou bem, que eu vou me recuperar. Tenho agora umas três semanas de reabilitação para poder voltar ao meu tratamento oncológico”, explicou ela.

Preta se sentiu mal em casa no dia 22 de março e foi orientada pelos médicos a ir ao hospital. No dia seguinte, a cantora teve um choque séptico causada por uma bactéria que, suspeita-se, teria sido contraída por meio do cateter usado para a quimioterapia. “Passei por momentos delicados. Mas graças a Deus, aos meus orixás, às minhas santas e aos médicos que formaram uma equipe impecável eu to aqui agora gravando esse vídeo pra vocês”.

O choque séptico, também conhecido como sepse ou septicemia, é um quadro grave causado por uma infecção que se alastra pelo corpo rapidamente, atingindo vários órgãos. A condição é uma das principais causadores de mortes em unidades de tratamento intensivo (UTI). “Foi um grande susto”, disse Preta, que agradeceu também o apoio de fãs, amigos e familiares.