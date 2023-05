O comovente apoio de Gilberto Gil ao tratamento de Preta Gil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A comovente luta da cantora Preta Gil, 49, contra um câncer de intestino está comovendo os fãs da artista, mas, principalmente, seus familiares. O pai, Gilberto Gil, é um dos que têm dado mais apoio a ela. Recentemente, ela postou uma imagem dele, impávido, segurando sua mão no leito do hospital, enquanto ela se alimentava.

Vale lembrar que Gilberto Gil, alguns anos atrás, enfrentou um sério tratamento de saúde e também superou, exibindo a mesma serenidade que mostrou agora ao lado da filha. O músico, no entanto, já perdeu um filho, Pedro, morto em um acidente de carro em 1990. A tragédia abalou o músico na época, já que Pedro fazia parte de sua banda e excursionava com o pai em todas as turnês.

No reality show Em Casa com os Gil, da Amazon Prime Video, a família se reúne para programar uma turnê do músico pela Europa, e Pedro foi constantemente lembrado pelo pai, irmãos e sobrinhos. Preta, que na ocasião ainda não tinha sido diagnosticada com câncer, fez uma emotiva homenagem ao irmão.

O comovente apoio à filha demonstra a resiliência e serenidade do músico e, claro, está ajudando Preta Gil a superar esse difícil momento. Na legenda da foto postada pela artista, ela escreveu: “Um resumo do mês de abril, sem a menor dúvida o mês mais difícil e desafiador da minha vida, o mês onde eu renasci e tive uma segunda chance de ter o privilégio de desfrutar a vida com suas dores e delícias!!! Sou muito grata a Deus, meus orixás, minhas Santinhas e todas as energias espirituais que me trouxeram de volta!!! A vida é linda eu tenho a sorte em ter uma família que é meu alicerce e amigos que são meu Porto Seguro!!! Sou toda gratidão 🙏🏽 faltou muita gente nesse Dump mas saibam que amo vocês !!!”.